Ted Lasso, Hannah Waddingham non ci sta: 'Non possiamo farci da parte'

Dire addio a una serie tanto amata non è facile per i fan, ma neanche per i suoi protagonisti: il caso di Ted Lasso è perfettamente indicativo, con Hannah Waddingham e soci che farebbero di tutto per continuare ancora per molto tempo a dar volto a Rebecca, Ted e tutti i nostri eroi protagonisti della cavalcata del Richmond.

Una settimana dopo il cameo di Pep Guardiola in Ted Lasso, soltanto poche ore ci separano dalla messa in onda dell'ultimo episodio di questa terza stagione che, stando a quanto ci è stato fatto capire finora, potrebbe rappresentare il finale dello show: una prospettiva che alla già citata Hannah Waddingham non va decisamente giù.

"Non saprei. Voglio dire, Jason dice che è come la fine di questo arco narrativo di tre stagioni. Dipendesse da me, lo intrappolerei in una segreta con un blocco note e una penna e gli direi: 'Amico, che stai facendo?'. Non possiamo farci da parte. Questi personaggi sono così amati, noi tutti li amiamo. Io interpreterei Rebecca anche quando i suoi denti staranno cadendo in qualche casa di riposo" sono state le parole dell'attrice. E voi, da che parte state? Pensate sia il momento giusto per dire basta? Diteci la vostra nei commenti! Jason Sudeikis, intanto, ci ha spiegato in che modo Trump ha influito sull'evoluzione di Ted Lasso.