Ted Lasso fa incetta di nomination agli Emmy 2022, il cast: 'è stato un lavoro di squadra'

La seconda stagione della commedia di successo di Apple TV+ ha eguagliato il record del 2021 ottenendo 20 nomination agli Emmy 2022 e vede protagonisti Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Nick Mohammed, Juno Temple, Sarah Niles, Toheeb Jimoh, Harriet Walter e Sam Richardson.

"Quando ho visto che Toheeb, Sarah, James e Harriet erano stati nominati, sono scoppiata davvero in lacrime", ha detto Waddingham, che interpreta Rebecca Welton nello show, proprietaria dell'AFC Richmond e nominata come miglior attrice in una serie comica. "Per noi essere tutti considerati in questo modo è magico."

La star emergente Jimoh, il cui personaggio Sam Obisanya è stato coinvolto in due trame principali nella seconda stagione, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Ted Lasso 2, è stata nominata nella categoria Miglior attore non protagonista in una serie comica insieme a Goldstein e Mohammed, ed ha voluto rendere omaggio ai suoi co-protagonisti britannici:

"Ted Lasso ha ottenuto così tanto successo e siamo stati davvero fortunati con i premi, quindi ottenere una nomination individuale mi fa sentire davvero speciale: il mio nome è lì accanto a quello di Brett e Nick ed è davvero fantastico", ha detto l'attore a Deadline. “Così tanti membri del cast dell'ensemble sono stati nominati, quindi sembra che l'amore sia stato diffuso. Dato che Ted Lasso è un vero lavoro di squadra, è davvero una cosa fantastica".