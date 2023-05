Ted Lasso, Jason Sudeikis mette 'mi piace' a un tweet che critica la sua scrittura

Oltre agli interrogativi sul perché i nuovi episodi di Ted Lasso siano così lunghi, molti spettatori hanno criticato la sceneggiatura della terza stagione (in parte scritta da Jason Sudeikis); eppure, l'attore non prende certo a cuore critiche simili: lo dimostra il suo recente apprezzamento di un tweet denigratorio.

Il tweet insisteva sulla correlazione tra una sceneggiatura inferiore alle aspettative e il coinvolgimento di Sudeikis, il quale, da parte sua, ha sfacciatamente apprezzato il post. L'utente in questione si è perciò ritrovato a correggere il tiro (almeno in parte): "Temo che nulla sia più divertente di questo" ha commentato. Ricordiamo inoltre che l'interprete di Ted Lasso è stato coinvolto nella scrittura della serie fin dalla prima stagione, perciò le critiche andrebbero riformulate.

Ted Lasso ha debuttato su Apple TV+ il 14 agosto 2020 ed è basata sull'omonimo personaggio che Sudeikis ha interpretato in un promo della Premier League. Composta da 3 stagioni e 34 episodio, narra la storia di Ted Lasso, il quale, in quanto coach di football americano, viene inaspettatamente assunto dalla presidente del club AFC Richmon. Eppure, la dinamica nasconde più di un imbroglio... Riuscirà a motivare la squadra e a far cambiare idea alla presidentessa Welton?

Il prossimo episodio (Lo spogliatoio aux folles) andrà in onda su Apple TV+ il 10 maggio 2023, tanto negli Stati Uniti quanto in Italia; dopodiché, mancheranno soltanto altre tre puntate al termine della stagione, che avverrà in data 31 maggio 2023. A proposito, sapevi che Hannah Waddingham parla di una possibile quarta stagione di Ted Lasso?