Ted Lasso, Jason Sudeikis: 'Uno spin-off? C'è ancora abbastanza succo da spremere'

Che Ted Lasso sarebbe giunta al termine con la terza stagione lo si sa ormai da un pezzo: non è detto, però, che la chiusura della serie principale non possa portare, come spesso accade in questi casi, alla nascita di qualche spin-off. A parlarne in queste ore è stato un Jason Sudeikis decisamente possibilista.

"Non lo so, ma penso sia rimasto ancora abbastanza succo nell'arancia del Richmond... Solo che, ecco, stiamo ancora spremendo quello della terza stagione" sono state le parole di Sudeikis, che in questi primi episodi della terza stagione ha dato il benvenuto a Zava accettando quella che, secondo Brendan Hunt, si rivelerà la più grande sfida per Ted Lasso.

L'attore ha proseguito: "Non lo so, dipende da altri fattori oltre che da me. L'accoglienza riservata allo show è stata impressionante. Abbiamo un gruppo di scrittori fantastico e un fantastico gruppo di attori. Abbiamo un gruppo fantastico di persone che lavorano in produzione e post-produzione. Ma non saprei rispondere sì o no, tutto ciò che so è che questa parte dello show è esattamente ciò che avrebbe dovuto essere". E voi, vedreste di buon occhio l'arrivo di uno spin-off della serie Apple TV+? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il poster che celebra l'arrivo di Zava nel Richmond: quanto sarà stato ispirato a Ibrahimovic?