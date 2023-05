Ted Lasso, Jason Sudekis rivela: 'Inizialmente era più aggressivo, poi arrivò Trump'

Ted Lasso non è sempre stato caratterizzato da quella gentilezza con cui sempre e comunque il personaggio di Jason Sudeikis s'interfaccia con il resto del mondo: quando l'attore diede vita per la prima volta all'allenatore più improbabile della storia del calcio, infatti, il nostro eroe era decisamente più aggressivo. Poi, però...

Poi però arrivo Donald Trump: secondo Sudeikis, che recentemente ha addirittura messo mi piace a un post che criticava la scrittura di Ted Lasso, il progressivo inasprirsi del dibattito social a cui abbiamo assistito dopo l'ascesa dell'ormai ex-presidente degli Stati Uniti sarebbe stato determinante nella sua decisione di dare un'impronta diversa al carattere del mister del Richmond.

"Io non sono molto attivo online, eppure la cosa arrivò a colpire anche me. All'improvviso vedi arrivare Donald Trump, io pensai: 'Ok, è tutto una stupidaggine', poi però ciò che scatenò nelle persone... Odiavo il modo in cui le persone non riuscivano più ad ascoltarsi l'una con l'altra. Tutto diventò così irrimediabilmente binario e io non credo che sia così che funziona il mondo" sono state le parole dell'attore.

E voi, cosa ne dite? Avreste preferito un Ted capace anche di scendere sul piede di guerra o pensate sia meglio lasciare le cose come stanno? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sull'evoluzione di Keeley Jones nella terza stagione di Ted Lasso.