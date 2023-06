Ted Lasso, la lettera di scuse di Nate esiste davvero! L'ha condivisa Nick Mohammed

Le abbiamo attese per un'intera stagione e neanche sapevamo se mai sarebbero arrivate: le scuse di Nate Shelley a Ted Lasso sono state senz'altro uno dei momenti più toccanti e sentiti dell'intera serie Apple TV+, ma del suo contenuto, al di là di ciò che i due personaggi si dicono faccia a faccia, lo show non ci ha svelato praticamente nulla.

A colmare questo vuoto ci ha pensato, a qualche giorno dall'attesissimo finale di Ted Lasso, proprio Nick Mohammed: l'attore che per tre stagioni ha prestato il suo volto al Ragazzo Prestigio ha infatti postato sul suo profilo Twitter la prima delle 60 pagine (ma siamo davvero sicuri che esistano proprio tutte?) scritte dal suo personaggio per chiedere al coach del Richmond di perdonarlo per essersene andato sbattendo la porta (e stracciando un certo cartello).

"Le scuse di Nate... Pagina 1! E quella è la penna rossa di Jason" ha scritto Mohammed su Twitter, lasciandoci la possibilità di leggere quindi la prima pagina di una lettera di scuse che potrebbe, vista la sincerità del contenuto, essere effettivamente stata redatta da Nate Shelley in persona. Cosa ne dite? È abbastanza per meritarsi il perdono? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del finale di Ted Lasso.