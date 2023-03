Ted Lasso, Nick Mohamed: 'I fan dovranno decidere se perdonare Nathan'

Da 'mascotte' della serie a perfetto Giuda: l'evoluzione di Nathan in Ted Lasso è stata quella che nessuno avrebbe potuto prevedere, e la terza stagione dello show Apple TV+ si concentrerà presumibilmente proprio sugli effetti di questa sua svolta da villain. Ma quale sarà l'atteggiamento dei fan al riguardo?

Della possibile redenzione di Nate in Ted Lasso 3 vi abbiamo parlato proprio in questi giorn, ma ad affrontare l'argomento in queste ultime ore è stato proprio Nick Mohamed: "La seconda stagione ha preso un personaggio amabile e l'ha reso odioso. Non che la stagione 3 voglia prendere un personaggio odioso e farlo tornare amabile, ma la sfida sarà quella di cercare di vedere le cose dal punto di vista di Nate" sono state le parole dell'attore.

Mohamed ha proseguito: "Mi intriga la prospettiva di scoprire quale sarà la reazione dei fan. Starà a loro decidere se perdonare o meno Nate per ciò che ha fatto. Per alcune persone lui ha passato il limite sul finale della seconda stagione, ora non c'è modo di tornare indietro. Ma altri potrebbero essere in grado di perdonarlo o potrebbero essere interessati a vedere il suo percorso di redenzione". E voi, da che parte state? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutto ciò che c'è da sapere su Ted Lasso.