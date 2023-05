Ted Lasso, avete notato il riferimento ai Guardiani della Galassia nell'episodio finale?

Bill Lawrence ha sempre amato sperimentare con le musiche - basti pensare a quelle di Scrubs -, e in Ted Lasso non arresta di certo la tendenza; in particolare, l'ultimo episodio della terza stagione (So Long, Farewell) ha un chiaro riferimento musicale nei confronti della saga MCU Guardiani della Galassia. Riuscite a indovinare quale?

Stiamo parlando di Father and Son di Yusuf/Cat Stevens, brano utilizzato anche nel secondo capitolo della trilogia realizzata da James Gunn. Stevens (che in seguito ha cambiato nome in Yusuf Islam) scrisse la canzone per un musical, poi abbandonato, in cui Nigel Hawthorne avrebbe agito all'interno della rivoluzione russa. Father and Son narra la storia di un ragazzo che voleva unirsi ai dissidenti, fino a mettere a dura prova il rapporto col padre (rigido conservatore).

L'ultimo episodio della terza stagione, So long, Farewell (Addio, vi salutiamo) ha debuttato negli Stati Uniti e in Italia il 31 maggio 2023. Non ci resta che interrogarci sulla possibilità di assistere a Ted Lasso 4, nonostante il finale sembra essere risolutivo.

Dal giorno in cui andò in onda il primo episodio su Apple TV+ – era il 14 agosto 2020 –, lo show ha collezionato un Golden Globe come miglior attore in una serie commedia o musicale (Jason Sudeikis) e come miglior serie nella stessa categoria, a cui si aggiungono Critics' Choice Awards, Premio Emmy e svariate candidature. Nel cast, ricordiamo Jason Sudeikis (Ted Lasso), Jeremy Swift (Higgins) e Hannah Waddingham (Rebecca Welton), che nel 2023 ha presentato la nuova edizione dell'Eurovision Song Contest.

Tutti gli episodi di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.