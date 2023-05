Ted Lasso, a quali personalità del mondo calcio sono ispirati i personaggi della serie?

Ted Lasso ha aperto una finestra sul mondo del calcio per il pubblico americano solitamente abituato ad altri sport e altre dinamiche di squadra. Per chi conosce bene il calcio, alcuni personaggi della serie potrebbero ricordare calciatori, allenatori e figure che militano in questo mondo. Ma chi sono?

Ted Lasso cerca di raccontare in maniera totalizzante il mondo del calcio usando come campo d'azione quella che è la capitale di questo sport (almeno in Europa): Londra. La Premier League è sempre stato un habitat perfetto per sondare la direzione e le tendenze di questo mondo sia dal punto di vista prettamente sportivo (dato che molti fuoriclasse aspirano a giocare lì) che per quanto riguarda le dinamiche che si vanno a creare tra i club, gli allenatori e i giocatori. Non è un mistero che diversi personaggi di Ted Lasso siano ispirati in maniera abbastanza palese a calciatori ed allenatori realmente in attività.

Roy Kent - Roy Keane

A dichiarare la cosa è stato lo stesso sceneggiatore (ed interprete del personaggio) Brett Goldstein che ha parlato di quanto l'ex capitano del Manchester United sia stato una fonte di ispirazione palpabile per il personaggio. Se in Premier League si pensa ad una ex leggenda, diventato poi allenatore, dal carattere irascibile, burbero e competitivo fino ai limiti della violenza, il primo nome che viene in mente è proprio quello di Roy Keane, calciatore irlandese che tra gli anni '90 e il 2000, indossando la fascia da capitano, portò il Manchester United a conquistare tantissimi successi nazionali ed internazionali.

Jamie Tartt - Jack Grealish/ Cristiano Ronaldo/ David Beckham

Se nel corso della prima stagione poteva essere tranquillamente paragonato a Cristiano Ronaldo e David Beckham a causa del suo atteggiamento vanitoso e incapace di essere sottoposto al comando di altri, il suo arco narrativo ricorda molto di più la crescita avuta da Jack Grealish calciatore inglese che attualmente milita nel Manchester City. Il modo in cui Jamie prende consapevolezza di se stesso e cresce come uomo e come calciatore ricorda moltissimo il percorso intrapreso dall'attaccante nel corso della sua carriera. Lo stesso Phil Dunster ha parlato di come Jamie sia diventato consapevole degli altri. Il paragone è diventato sempre più diretto dopo che nella terza stagione il personaggio si presenta con un look uguale a quello sfoggiato da Grealish.

Zava - Zlatan Ibrahimovich

Fin dalle prime scene in cui compare il "nuovo bomber" del Richmond era diventato più che palese il riferimento a Ibra. Oltre all'estetica generale che ricorda moltissimo quella dell'attaccante del Milan, l'atteggiamento da leader, giuda e "santone" di Zava è uguale a quello che ha caratterizzato Ibra per la maggior parte della sua carriera. Più che ricordare la fase decrescente del campione svedese, Zava fa riferimento a l'Ibrahimovich prima maniera, giovane e con una costante tendenza alla magniloquenza.

Ted Lasso - Jurgen Klopp

Sembra strano paragonare uno dei più grandi allenatori di questa generazione con una persona che ha come sua caratteristica non sapere nulla di calcio, no? In realtà ciò che sembra accomunare i due personaggi è l'importanza che danno alla squadra, ai giocatori e alla necessità di creare un rapporto con loro. Una scena della prima stagione nel quale Ted porta i ragazzi al karaoke è ispirata ad una uscita che lo stesso Klopp organizzò con la squadra dopo una partita. Insomma, i due sembrano avere più in comune di quanto tutti possano pensare.

Nate Shelley - Josè Mourinho

Nonostante risulti un pò forzato, ci sono degli effettivi parallelismi tra "ragazzo prestigio" di Ted Lasso e lo Special One del calcio europeo. Proprio come Nate, Mourinho esordì nel Barcelona per poi andare ad allenare l'acerrimo nemico Real Madrid. Entrambi sono dei geni tattici, capaci di visualizzare strategie in maniera immediata e, soprattutto, con due caratteri molto complessi da gestire.

Mentre il finale della serie si avvicina, in molti hanno iniziato a parlare di un possibile spin-off di Ted Lasso. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!