Ted Lasso, Phil Dunster cauto su una nuova stagione: 'Nessuno vuole farlo tanto per farlo'

Che piaccia o meno, Ted Lasso va al momento considerata una serie conclusa: per lo show con Jason Sudeikis non sono in programma, ora come ora, nuove stagioni o spin-off di sorta, nonostante buona parte dei fan ne richieda a gran voce. Phil Dunster, però, è convinto che perché ciò accada debbano verificarsi alcune condizioni.

Decisamente più cauto rispetto all'ottimismo del suo collega Cristo Fernandez al riguardo, l'attore di Jamie Tartt ha infatti assicurato che non ci saranno nuovi episodi di Ted Lasso finché Bill Lawrence e soci non saranno sicuri di avere qualcosa di nuovo e valido da raccontare.

"È bello che alla gente interessi. È uno di quei casi in cui se ci fosse la possibilità di fare qualcosa di nuovo (e non so se ci sarà mai, nessuno lo sa) dev'essere fatto con coerenza, questo è ciò che interessa a tutti. Nessuno vuole farne ancora tanto per farlo. E sono sicuro che Jason, Joe, Brendan e Bill Lawrence lo faranno soltanto se dovessero convincersi che sia la cosa giusta da fare" sono state le parole dell'attore.

E voi, da che parte state? Vi piacerebbe vedere una nuova stagione della serie sull'allenatore di Premier League più improbabile del mondo? Diteci la vostra nei commenti! Apple TV+, intanto, sembrerebbe averci lasciato un indizio su uno spin-off di Ted Lasso.