Ted Lasso, Phil Dunster sulla crescita di Jamie: 'E' diventato consapevole degli altri'

In tre stagioni Ted Lasso ha affrontato, in maniera diversa, la crescita di tutti i suoi personaggi che, più o meno palesemente, hanno capito qualcosa di più di se stessi. Questo percorso ha investito particolarmente il personaggio di Jamie Tartt, giovane e irresponsabile stella del Richmond.

Partito come un ragazzino viziato troppo pieno di se, vanitoso e in costante conflitto con il suo capitano, la stella "in declino" Roy Kent, Jamie in tre stagione riesce a trasformarsi non solo come atleta ma anche come persona. La perdita di un amore, i drammi familiari con cui è costretto a combattere e la voglia di essere utile per la squadra lo portano a maturare e a crescere anche più del resto dei personaggi della serie. Insomma, guardando il Jamie della prima stagione e quello della terza, sembra di vedere due realtà totalmente differenti.

Nei nuovi episodi Jamie viene messo di fronte al nuovo ingresso in squadra di un personaggio nuovo al mondo di Ted Lasso ispirato ad Ibrahimovic che mette in crisi l'idea di team che lui stesso si era costruito nel corso del tempo. In una recente intervista con Collider, l'interprete del giovane calciatore, Phil Dunster, ha parlato di come sia stato soddisfacente per lui interpretare un personaggio così ben scritto e capace di avere una crescita di questo tipo. Parlando del Jamie della prima stagione ha ammesso quanto gli "manchi" interpretare il suo lato arrogante. "Adesso è così consapevole dei sentimenti degli altri. Era così bello quando il suo umorismo era così a spese degli altri. I suoi capelli erano molto meno complicati nella prima stagione" ha scherzato.

"Quell'arroganza è davvero divertente da interpretare. La parte divertente e davvero soddisfacente è arrivata quando abbiamo capito perché era così. È stata una vera gioia, in sé e per sé, stratificare questa arroganza con traumi ed esperienze passate che lo hanno formato" ha concluso, puntando l'attenzione anche su quanto sia stata fondamentale per Jamie e per la sua maturazione il rapporto in costante divenire con Roy e come da semplici rivali siano diventati due uomini capaci di rispettarsi vicendevolmente.

Uno dei personaggi che ha dato più soddisfazione ai fan in questa terza stagione è stato il giornalista Trent Crimm che ha fatto una importante rivelazione nello scorso episodio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!