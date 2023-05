Ted Lasso, Phil Dunster parla della trasformazione di Jamie nella Stagione 3

Nel corso di queste tre stagioni di Ted Lasso, uno dei personaggi che ha avuto un arco narrativo in grado di trasformarlo completamente è stato Jamie Tartt. Nel corso di una recente intervista sulla Stagione 3, il suo interprete Phil Dunster ha parlato proprio di questo cambiamento, pur ribadendo che Jamie rimane ancora un egocentrico nel profondo.

Parlando ai microfoni di Entertainment Weekly, Dunster ha dichiarato che anche se in queste fasi Jamie è decisamente una persona migliore rispetto al passato, resta pur sempre un narcisista. "Non è mai solamente un bravo ragazzo, nel profondo rimane un egocentrico".

Quello della terza stagione di Ted Lasso è il "Jamie bravo ragazzo" mentre il Jamie che abbiamo visto nella Stagione 1 era quasi esclusivamente un egocentrico. Dunster ha avuto l'opportunità di interpretare entrambe le versioni nel corso degli anni. All'attore è stato chiesto quindi se preferisce interpretare l'uno piuttosto che l'altro, e ha risposto che la reazione degli spettatori è stata sicuramente più positiva quando ha visto la nuova versione di Jamie.

"Di sicuro ricevi un feedback più gentile e ci sono meno persone che dicono di volermi prendere a pugni in faccia", ha spiegato Dunster. "È stato una canaglia, un mascalzone. Spero che la gentilezza sia un po' una ricompensa, che se la sia un po' guadagnata".

Al momento non è chiaro se Ted Lasso finirà con la Stagione 3 ma le dichiarazioni dei vari interpreti, compreso Jason Sudeikis portano a credere che si tratterà della stagione conclusiva.

Conclusione oppure no, pare che Apple abbia intenzione di mettere in cantiere degli spin-off di Ted Lasso, qualora non dovesse arrivare la conferma di un'ulteriore stagione.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato su Apple TV+ l'11esimo episodio intitolato "Mammanchester City".