Ted Lasso, Phil Dunster rivela la sua sottotrama preferita della serie TV

Ted Lasso saluta Apple TV: la popolare serie TV chiude il suo arco narrativo in modo ambizioso come scriviamo nella nostra recensione di Ted Lasso 3 e Phil Dunster rivela qual è la sua sottotrama preferita.

La serie TV si sviluppa, inizialmente, sulla figura dell'allenatore Ted Lasso ma più avanti lo show raccoglie molto interesse con le sottotrame: Phil Dunster ha svelato quali sono le sue preferite come fan di Ted Lasso: "Amo tutti i miei figli allo stesso modo, ma ho amato qualsiasi cosa con Phoebe, la nipote di Roy, penso sia semplicemente gioiosa. È così fantastica", ha detto l'attore a Comicbook.

Anche Colin ha un posto nel cuore di ha detto Dunster:"Penso che la trama di Colin sia davvero importante. È un ottimo uso della piattaforma. Perché non dovremmo evidenziare questo conflitto di un calciatore gay che sta lottando per uscire dagli stereotipi e usare questo mondo che abbiamo creato per sostenerli e, si spera, mostrare che è qualcosa che le persone possono fare in futuro? Penso che sia una trama importante e lo fanno davvero bene. Penso che sia davvero fantastico".

Anche Sam Obisanya e Rebecca Welton, per Dunster, sono due personaggi molto preziosi per tutta la serie TV: "Penso che il rapporto che Sam ha con suo padre, che Sam Obisanya - ha sottolineato l'attore - ha con suo padre, sia semplicemente stupendo. E tutto ciò che Hannah Waddingham tocca si trasforma in oro".

Che proprio uno di questi personaggi possa dare vita a uno dei possibili spin-off di Ted Lasso? Staremo a vedere, ma nell'attesa potete recuperare tutti gli episodi di Ted Lasso su Apple TV.