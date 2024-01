Ted Lasso, il produttore non chiude alla quarta stagione: 'Il finale è aperto'

Ted Lasso potrebbe ritornare sui nostri schermi?Il finale della terza stagione è aperto: almeno secondo Channing Dungey, presidente del TV Group di Warner Bros. Nonostante diversi membri del cast abbiano escluso la possibilità di un sequel, Dungey non sembra così deciso ad escludere la possibilità di un ritorno del franchise.

"Voglio dire, avete visto il finale, c'è una porta leggermente aperta che si potrebbe spalancare, in caso fosse necessario. Per ora non metterei un punto definitivo alla questione. C'è ancora molto amore per Ted Lasso. E penso che ci sia ancora molto entusiasmo da parte di Apple nei confronti di Ted Lasso. Se dovesse arrivare l'opportunità, saremmo contenti di ributtarci nel progetto...Ci sono sempre delle discussioni in corso, ma ancora nulla di ufficiale" ha dichiarato Dungey in una conversazione con Variety.

Durante la produzione della serie, iniziata come un annuncio pubblicitario per poi trasformarsi in una serie comica, Sudeikis e gli altri autori che hanno lavorato al progetto hanno affermato più volte che il personaggio ha una traiettoria limitata e che la serie avrebbe seguito solo questo segmento temporale della sua vita. Nonostante queste dichiarazioni, i fan hanno sempre pensato che ci potessero essere altre stagioni o spinoff incentrati su altri momenti della vita di altri personaggi, al di fuori dei pochi anni narrati dalla serie. Già prima delle dichiarazioni di Dungey, giravano alcuni rumor sul possibile ritorno di Ted Lasso."Di certo il finale ha reso possibile un paio di possibili spinoff. Girano alcune voci: ho sentito da diverse fonti che Jason Sudeikis senta disperatamente la mancanza di quel personaggio. Quindi chissà se troveranno un modo di farlo tornare con una quarta stagione di Ted Lasso o se faranno un altro spinoff" ha dichiarato Lesley Goldberg di The Hollywood Reporter. Qui potete trovare la nostra recensione della terza stagione di Ted Lasso.