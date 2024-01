Ted Lasso, nuovo record per l'amatissima serie con Jason Sudeikis

Ted Lasso si riconferma una delle serie più amate: secondo Nielsen, leader nella misurazione dell'audience, è lo show originale più visto in streaming del 2023. Un dato che colpisce molto anche in relazione al numero di iscritti a AppleTV+, piattaforma con il totale di utenti più basso rispetto agli altri servizi di streaming.

La top ten è dominata, naturalmente, dagli show originali targati Netflix, che occupano sette posti su dieci: a parte Ted Lasso, gli unici show presenti nella classifica che non appartengono al colosso dello streaming sono Jack Ryan di Prime Video e The Mandalorian di Disney+. Passando ai dati, Ted Lasso ha totalizzato 16,9 miliardi di minuti nel 2023: sono 2,5 miliardi in più rispetto a The Night Agent, show di Netflix che si è dovuto accontentare del secondo posto. La forza di Ted Lasso sarebbe stata nella costanza, almeno secondo gli addetti all'analisi dei dati: la serie AppleTV+ ha raramente raggiunto numeri enormi, ma ha sempre mantenuto un andamento omogeneo. Insomma, Ted Lasso si riconferma una delle serie più amate, e la sua fine ha lasciato l'amaro in bocca a molti, anche se il ritorno del personaggio di Jason Sudeikis con una quarta stagione è ancora nell'aria.

Tra i contenuti non originali, Suits (che tornerà con uno spin-off) è stato il protagonista del 2023 con 57,7 miliardi di minuti, seguito da Supernatural con 22,8 miliardi di minuti. Brian Fuhrer di Nielsen spiega questo fenomeno ricordando la lunghezza delle due serie, una di otto stagioni e l'altra di quindici. Con così tanto contenuto di cui fruire, chiunque si cimenti nella visione passerà una quantità significativa di tempo con quelle serie.