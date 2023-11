Ted Lasso, si riaccendono le speranze per la nuova stagione?

Declan Lowney aveva lasciato aperto qualche spiraglio per Ted Lasso 4, e dopo il regista, ecco che arriva un altro indizio da un attore della serie.

Nick Mohammed, interprete di Nate Shelley all’interno dello show, ha pubblicato un misterioso post sul suo account del social X che recita così: “È passato un anno da quando #TedLasso si è concluso. E un anno dal giorno in cui ho postato per sbaglio questo spoiler di Nate con il kit AFC Richmond! Prometto che non succederà più nella quarta stagione, ora rimanete in attesa.” Nonostante non ci fosse fino ad ora alcuna certezza su una eventuale quarta stagione della serie, dato che né il cast e né la produzione avevano fornito una risposta unica, ecco che arriva il tweet di Mohammed a cambiare le carte in tavola.

Apple TV, produttore e distributore della serie, aveva in precedenza pubblicato un tweet che aveva scatenato parecchie speculazioni e teorie sul web su un possibile spin-off di Ted Lasso in seguito alla conclusione della terza stagione (qui trovate la nostra recensione di Ted Lasso 3), ma Brett Goldstein, co-sceneggiatore e co-protagonista della serie, si era dichiarato totalmente estraneo al post pubblicato dagli account social della piattaforma streaming, sostenendo che uno spin-off difficilmente sarebbe stato realizzato. E quindi molto probabile che Apple TV si concentrerà su una quarta stagione della serie, e non resta che attendere ulteriori novità.