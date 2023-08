Ted Lasso, il Richmond in campo con Shevchenko per l'Ucraina

In attesa di scoprire cosa ci sia di vero sul possibile spinoff di Ted Lasso, i calciatori dell'AFC Richmond sono scesi realmente in campo per una partita benefica al fianco di alcune leggende del calcio internazionale.

L'evento "Game4Ukraine", organizzato dal fenomeno del Milan Andriy Shevchenko e dal gunner Alex Zinchenko, è stato pensato per raccogliere fondi per la ricostruzione dell'Ucraina dopo la devastazione che da un anno imperversa per il Paese dell'Est Europa, martoriato dai bombardamenti e dalla scellerata invasione da parte della Federazione Russa.

A raccontare l'evento sono state le immagini pubblicate sui social dallo stesso Sheva ma anche da Phil Dunster, che si è da poco espresso sul ritorno di Ted Lasso. L'attore che ha interpretato il beniamino Jamie Tartt nello show targato AppleTV ha incontrato in una sorta di mini-reunion per l'AFC Richmond l'attore Toheeb Jimoh, che invece ha vestito i panni del brillante e sensibile Sam Obisanya.

Allo Stamford Bridge, il 5 agosto 2023 si sono incontrati anche altri incredibili nomi dello sport, tra cui il nostro Gianfranco Zola, Clarence Seedorf, Ricardo Carvalho, Samuel Eto'o e Gerard Piqué.

L'iniziativa benefica, tuttavia, continuerà con una raccolta fondi messa in atto con mezzi differenti, tra cui una collezione di NFT e mettendo in palio memorabilia dell'evento, come la maglia autografata da queste leggende.