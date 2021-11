Ted Lasso, al via le riprese della stagione 3 nel 2022!

Dopo il grande successo delle prime 2 stagioni di Ted Lasso, l'attore Phil Dunster ha fatto sapere che le riprese della stagione 3 della serie Apple TV+ con Jason Sudeikis inizieranno a gennaio 2022.

Si è conclusa da qualche settimana la stagione 2 di Ted Lasso (qui trovate la nostra recensione di Ted Lasso 2) ed arrivano le prime notizie sui futuri episodi dello show.

Phil Dunster, che nella serie interpreta il calciatore Jamie Tartt, ha recentemente dichiarato che le riprese della stagione 3 di Ted Lasso prenderanno il via dal 31 gennaio 2022. Purtroppo non sono stati rese note altre novità riguardo alla durata delle riprese o al proseguimento dello show: Dunster ha ammesso infatti di non conoscere altri dettagli oltre alla data d'inizio delle riprese sul set, ma ha lasciato intendere che invece Jason Sudeikis ne sappia molto di più.

Secondo quanto affermato dallo stesso Jason Sudeikis in passato, la serie TV era stata originariamente creata e scritta per svolgersi in tre stagioni: dopo il grande successo di pubblico e critica, lo show chiuderà davvero i battenti dopo la season 3?

Secondo il co-autore Bill Lawrence, Ted Lasso potrebbe continuare oltre la terza stagione con un nuovo arco narrativo: Lawrence ha infatti ammesso che "anche se Ted Lasso andasse avanti, la storia che gli sceneggiatori hanno raccontato ha avuto un inizio, uno svolgimento e una fine per le prime tre stagioni. Poi si potrebbe deviare da tutto questo".

Intanto poche settimane fa è stato reso noto l'accordo con la Premier League per Ted Lasso, grazie al quale i produttori della serie Apple TV+ potranno usare loghi, divise, trofeo e filmati d'archivio del massimo campionato calcistico inglese.