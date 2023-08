Ted Lasso, il sequel si farà? 'Questo è il finale, per ora'

Ted Lasso ha visto la sua conclusione dopo tre stagioni come previsto fin dall’inizio. Eppure, molti fan sono convinti che il finale di serie abbia lasciato aperta una porta per uno spin off. A tal proposito Declan Lowney, regista di molti episodi, tra cui gli ultimi due, ha voluto dire la sua, esprimendosi in un modo che farà felice il pubblico.

Vi abbiamo raccontato della partita di beneficenza in cui l'AFC Richmond di Ted Lasso è sceso in campo negli ultimi giorni, facendo tornare a parlare di sé e dell’eventualità di uno spin off della fortunata serie tv sportiva trasmessa su APPLETV+.

A proposito del fatto che la serie sia definitvamente conclusa Lowney ha rilasciato una dichiarazione a The Hollywood Reporter che non mancherà di rendere entusiasti i fan dello show: “Tutti sapevano che quella fosse la fine, ma è anche la fine per ora. Passeranno due o tre anni prima che qualcosa accada, se qualcosa accadrà".

Anche Brendan Hunt aveva parlato dell’argomento in un Ask Me Anything su Reddit, dicendosi meno sicuro: “La mia onesta risposta, vera al 100% è che non lo sappiamo. Abbiamo bisogno di una pausa. Non è stato escluso nulla e tutto è possibile, ma questo include anche la possibilità che abbiamo finito. Non lo sapremo fino a che non ci saremo seduti per un po’ e non ci saremo decompressi”.

Ancora tutto da definire, dunque, sebbene le parole di Lowney lasciano ben sperare. In attesa di capire quale sarà il futuro dell'AFC Richmond vi lasciamo alla recensione di Ted Lasso 3.