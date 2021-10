Ted Lasso, la serie Apple+ diventa un horror in questo irresistibile video fan made

In attesa di capire quando finirà Ted Lasso, la seconda stagione del fortunato show si concluderà questo venerdì su Apple TV+. La serie è apprezzata soprattutto per i suoi toni leggeri e scanzonati, anche se un fan sembra voler dimostrare che, con la musica giusta e un opportuno montaggio, può facilmente assumere un'atmosfera da horror.

Il risultato, visibile anche all'interno della notizia, è stato pubblicato nei giorni scorsi sul canale YouTube di Francis Siberini Films. Presentato in questo modo, il trailer di Ted Lasso ha davvero qualcosa di inquietante, soprattutto grazie al personaggio di Nate, interpretato da Nick Mohammed.

Dopo la sua prima stagione, Ted Lasso ha conquistato un numero record di nomination agli Emmy per una serie comica al debutto, portando a casa, tra gli altri, i Primetime Emmy per la miglior serie comedy, per il miglior attore protagonista in una serie comedy (Jason Sudeikis), e per la migliore attrice e il miglior attore non protagonisti, rispettivamente Hannah Waddingham e Brett Goldstein.

In una recente intervista al New York Times, Nick Mohammed ha parlato del percorso intrapreso dal suo Nate nella stagione 2 di Ted Lasso. "So anche come va a finire nella terza stagione" ha aggiunto. "Non è uno spoiler per suggerire che non verrò ucciso in questa stagione. Praticamente ogni membro del cast ha un piccolo viaggio. [...] Ma tutti in Ted Lasso vanno da qualche parte."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle nostre prime impressioni sulla stagione 2 di Ted Lasso.