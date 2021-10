Ted Lasso, la serie Apple stringe un accordo con la Premier League: tutti i dettagli

La Premier League, la massima serie del campionato calcistico inglese, si è assicurata un redditizio contratto con la serie di Apple TV, Ted Lasso. L'accordo è siglato sulla base di 500.000 sterline e consente ai produttori di utilizzare filmati d'archivio e loghi della Premier League, le divise dei club e persino il trofeo.

Ted Lasso si basa su una semplice premessa: la proprietaria di un club di calcio recentemente divorziata assume un allenatore incompetente per sabotare la squadra, la fittizia AFC Richmond, con l'obiettivo di vendicarsi dell'ex marito fedifrago, grande fan del club.



Lasso, un coach di football americano senza alcuna competenza per il gioco del calcio, è la pedina inconsapevole della sua vendetta, ma il suo implacabile ottimismo e la sua onestà conquistano ben presto lo spogliatoio e i tifosi. Ted Lasso è diventato anche un horror, grazie ad un video fan made.

Lo show è il più votato di Apple TV+ in tutti i principali mercati internazionali nei quali lo streamer è disponibile.

Agli Emmy Award del mese scorso lo show è stato nominato tra le serie comiche, con riconoscimenti a Jason Sudeikis, protagonista della serie, Hannah Waddingham e Brett Goldstein.

Sudeikis si è aggiudicato anche un Golden Globe per la sua interpretazione. Il cast comprende anche Nick Mohammed, Juno Temple e Jeremy Swift.



Se volete saperne di più della serie, scoprite le nostre prime impressioni su Ted Lasso 2.