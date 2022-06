Ted Lasso, la serie potrebbe non finire con la stagione 3! Le parole di Brendan Hunt

Brendan Hunt, co-star e co-creatore della serie tv Apple, Ted Lasso, ha rilasciato un'interessante intervista a Consequence, nella quale si svela possibilista sul possibile proseguo dello show oltre la terza stagione, che dovrebbe essere l'ultima della serie con protagonista Jason Sudeikis nel ruolo dell'omonimo protagonista.

"Un altro arco narrativo è possibile dopo questa stagione, sicuramente. L'abbiamo sempre vista come una cosa a tre battute e originariamente erano sullo stile di ciò che gli inglesi fecero con The Office; sei episodi, uno speciale e boom, abbiamo finito. Abbiamo certamente ampliato quei ritmi, ma non significa che tutto il resto verrà buttato via" ha dichiarato Hunt. Una dichiarazione che sembra smentire le parole di Brett Goldstein, certo che la stagione 3 sarà l'ultima.



La terza stagione di Ted Lasso potrebbe debuttare su Apple TV+ nel 2023, con il ritorno di Jason Sudeikis nei panni del protagonista, un coach di football americano che si trasferisce in Inghilterra per allenare una squadra di calcio britannica nonostante la diffidenza e i dubbi del club e della presidentessa del club.



Nel cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein e Juno Temple.

Nel cast anche Sarah Niles, che interpreta il personaggio di una psicologa, Sharon Fieldstone.



