Ted Lasso, la serie potrà andare avanti senza il suo protagonista?

Il finale della terza stagione di Ted Lasso ha dato un effettivo senso di chiusura a tutta la serie lasciando però qualche porta aperta per il futuro. Nonostante Ted sia ritornato negli USA molti personaggi hanno ottenuto delle conclusioni che potrebbero essere un ottimo potenziale per nuove storie.

Già il profilo Twitter di AppleTv+ ha dato qualche indizio su un possibile spin-off su Roy, Beard e Nate impegnati a gestire il Richmond nel post-Ted. In realtà l'ultimo episodio lascia tantissime porte aperte sulla possibilità di vedere sul piccolo schermo una serie incentrata sul progetto della squadra femminile del club che viene proposto da Keeley a Rebecca negli ultimi minuti dell'episodio finale. Il vero interrogativo, in realtà, è capire se degli spin-off possano reggere anche senza la presenza di Ted.

Nonostante sia diventata sempre di più una serie corale, Ted Lasso ha comunque sempre visto il suo punto di riferimento principale nell'allenatore americano e nel modo in cui ha cercato di cambiare la mentalità dell'intero club e dei suoi giocatori. Il modo in cui, nel corso della serie; alcuni personaggi sono stati capaci di crescere è cambiare, è sempre stato in relazione a Ted e al suo modo di vivere la vita. Levare dall'equazione il personaggio che maggiormente incarna la filosofia dello show sarebbe sicuramente in rischio ma darebbe la possibilità di vedere se i vari protagonisti hanno abbastanza "forza nelle gambe" per camminare da soli.

Vedendo la conclusione della serie non sarebbe assurda la realizzazione di uno spin-off con protagonisti Roy (nel suo nuovo ruolo di allenatore capo del Richmond), Beard e Nate intenti a guidare la squadra. Stessa cosa riguarda un prodotto capace di mettere al centro la squadra femminile e le figure di Rebecca e Keeley pronte a lanciarsi in questo nuovo e rischioso business. In occasione dell'uscita dell'ultimo episodio di Ted Lasso vi sveliamo come è finita la serie di AppleTv+ e il valore che ha avuto nella storia delle comedy degli ultimi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!