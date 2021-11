Ted Lasso, Ed Sheeran conferma: 'Sto scrivendo una canzone per la stagione 3'

Durante il The Jonathan Ross Show, Ed Sheeran ha rivelato che sta scrivendo una canzone per la stagione 3 di Ted Lasso, la pluripremiata serie di Apple TV+ con Jason Sudeikis e Hannah Waddingham, della quale è grande fan. Non sarebbe la prima volta che Sheeran partecipa attivamente a uno show che adora (vi ricordate il cameo in Game of Thrones?).

Ed Sheeran ha partecipato allo show in collegamento video poiché si trova in isolamento nella sua casa nel sud dell'Inghilterra: il cantautore britannico, il cui ultimo album 'Equals' è uscito da pochi giorni, è stato dichiarato positivo al Covid-19.

Nell'intervista con Jonathan Ross, Ed Sheeran ha ammesso di essere ossessionato da Ted Lasso, una serie TV che consiglia a tutti di vedere: "Ted Lasso è uno di quegli show che raccomando costantemente alle persone e lo guardano subito. E' bellissimo". A seguire ha raccontato: "Mi hanno chiesto di scrivere una canzone per la prossima stagione e lo farò, non hanno bisogno di convincermi".

Sheeran non ha rivelato ulteriori dettagli come chi è stato della produzione a fargli questa richiesta, oppure che scopo avrà la canzone nella prossima stagione dello show, che al momento è in lavorazione: è stato appena reso noto, infatti, che le riprese di Ted Lasso 3 prenderanno il via a fine gennaio 2022.

Non sappiamo invece quale sarà il futuro della serie dopo la season 3, anche se Bill Lawrence, uno dei creatori dello show insieme a Jason Sudeikis, ha ammesso che Ted Lasso potrebbe continuare oltre le prime tre stagioni già previste fin dall'avvio del progetto.