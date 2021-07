Ted Lasso: lo show Apple finirà con la terza stagione? Parla il creatore della serie

Venerdì 23 luglio debutterà su Apple TV+ la seconda stagione di Ted Lasso, show rivelazione di Apple con protagonista Jason Sudeikis nei panni di un allenatore di football americano chiamato ad allenare una squadra della Premier League di calcio in Inghilterra. Il co-creatore dello show ha detto se effettivamente la serie finirà con la stagione 3.

A pochi giorni dalla diffusione in streaming della seconda stagione di Ted Lasso, il co-creatore della serie Brendan Hunt, ha confermato che nonostante i piani iniziali della produzione fossero quelli di procedere con tre stagioni, questi potrebbero cambiare in corso d'opera e continuare anche ben oltre quanto era stato programmato inizialmente.

"L'abbiamo sempre pensata come a una situazione da tre stagioni. E abbiamo ancora in mente un arco narrativo da tre stagioni ma quello a cui non eravamo preparati quando abbiamo pensato a queste tre stagioni era il riscontro che avrebbe ottenuto presso il pubblico. Quindi, forse, quell'intenzione iniziale sarà messa in discussione un po', ma al momento abbiamo sempre quello in mente".

Hunt ha anche parlato di come una serie come Ted Lasso, tratta da uno special comico di pochi minuti della NBC e arrivata in tempo di pandemia in streaming abbia attratto così tanto il pubblico che si è lentamente innamorato della narrazione: "Sicuramente speravamo di non uscire con una pandemia in corso e volevamo non ci fosse affatto una pandemia ma se siamo stati un po' d'aiuto in questo periodo difficile è grandioso perché ovviamente non era quello che avevamo previsto. All'inizio, con il debutto dei primi tre episodi le reazioni su Twitter erano diverse tra loro, non c'era solo gente a cui era piaciuta ma anche quelli che erano stati travolti dallo show dall'inizio. Ha iniziato a significare qualcosa per loro".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Ted Lasso 2 in arrivo venerdì su Apple TV+ e leggere la nostra recensione della prima stagione di Ted Lasso.