Ted Lasso, lo spin-off anticipato da Apple TV+ è reale? Risponde Brett Goldstein

La terza stagione di Ted Lasso ha concluso la storia che i suoi autori volevano raccontare e il percorso del suo protagonista, interpretato da Jason Sudeikis. Tuttavia, non è mai arrivata la conferma ufficiale della fine della serie, tant'è che Apple TV+ ha poi postato un'immagine suggerendo l'arrivo futuro di un probabile spin-off di Ted Lasso.

Apple TV+ ha infatti innescato parecchie speculazioni e teorie sul futuro di Ted Lasso dopo la fine della serie, grazie a un tweet che sembrava suggerire l'arrivo di un potenziale spin-off o di un sequel incentrato sugli altri personaggi. Il finale della terza stagione della pluripremiata serie è sembrato a tutti la conclusione dello show e il team creativo di Ted Lasso ha passato mesi a ribadire lo stesso concetto. Tuttavia, quando Apple ha pubblicato un'immagine di una delle scene finali del finale, insieme a un messaggio sul "potenziale" dei personaggi, i fan hanno iniziato a pensare che ci fosse altro in arrivo.

Il co-sceneggiatore e co-protagonista di Ted Lasso, Brett Goldstein, è stato recentemente interpellato proprio in merito al tweet di Apple TV+ e ha confermato che non si trattava di un'anticipazione di quello che verrà. A proposito, avete letto la nostra recensione di Ted Lasso 3?

"Per la cronaca, nessuno di noi era coinvolto in quel tweet", ha dichiarato Goldstein a Entertainment Weekly. "Penso che si trattasse semplicemente di un'immagine dello show e credo che molte persone l'abbiano interpretata male. Cosa sarebbe questo potenziale [spin-off]? Beh, sì, sarebbe Roy che prepara biscotti al cioccolato per Rebecca, e Beard e Roy che decidono chi può comunicare di meno. E Nate che fa tutte le cose buone. E un sacco di risate lungo il percorso", ha scherzato Goldstein.

Il tweet in questione, che potete vedere qui sopra, è arrivato pochi giorni dopo la fine di Ted Lasso. L'immagine inclusa nel tweet raffigurava il trio Roy Kent, Beard e Nate, rimasti al Richmond come nuovo staff tecnico dopo il ritorno di Ted in Kansas. Il tweet stesso diceva semplicemente: "C'è odore di potenziale". Questo ovviamente poteva riferirsi al futuro del Richmond con i suoi nuovi allenatori, ma molti l'hanno interpretato come un rimando alla serie stessa.