Ted Lasso, la stagione 2 a luglio su Apple TV+: il trailer ufficiale

Dopo aver inserito nel filmato dedicato ai titoli Apple TV+ in arrivo tra estate e autunno 2021, la compagnia di Cupertino ha diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione di Ted Lasso, di ritorno sulla piattaforma il prossimo 23 luglio.

Tra le comedy più apprezzate del 2020, Ted Lasso vede come protagonista Jason Sudeikis nei panni di un coach di football americano che viene assunto per allenare una squadra britannica di calcio, sport del quale non sa assolutamente nulla. Ciò che gli manca, ovvero la conoscenza, viene però compensato da un insolito ottimismo e da una determinazione da "underdog".

Oltre a Sudeikis, la serie vede nel cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, Nick Mohammed e l'esordiente Sarah Niles. Dopo l'ottimo successo ottenuto dal primo arco narrativo, lo ricordiamo, Apple TV+ ha già deciso di rinnovare Ted Lasso per una terza stagione.

Ted Lasso è sviluppata da Sudeikis, Bill Lawrence (Scrubs), Joe Kelly e Brendan Hant ed è basata sul format e i personaggi già esistenti di NBC Sports.

Voi cosa ne pensate della serie? Avete apprezzato gli episodi già disponibili sulla piattaforma? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Ted Lasso.