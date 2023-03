Ted Lasso: la Stagione 3 sarà anche l'ultima? Jason Sudeikis sembra confermare

Fin dall'epoca del rinnovo ufficiale di Ted Lasso si era sparsa la notizia che la terza stagione della serie Apple sarebbe stata anche l'ultima, visto che il progetto iniziale dell'autore prevedeva appunto un arco narrativo di tre stagioni. Ma dopo il successo ottenuto, alcuni piani sembrava fossero stati rivisti per continuare oltre la terza.

In un'intervista concessa a Deadline, è stato chiesto a Sudeikis se sarebbe tornato a interpretare Ted Lasso dopo la terza stagione. Pur non rispondendo esplicitamente a questa domanda, la sua risposta sembra confermare che lo show si concluderà effettivamente con la prossima stagione.

"Voglio dire, ci sono sempre i cameo, giusto? Questa è la fine della storia che volevamo raccontare, che speravamo di raccontare, che abbiamo amato raccontare. Il fatto che la gente voglia di più e sia curiosa di saperne di più di quello che ancora non sa - cioè la terza stagione - è lusinghiero. Forse il 31 maggio, una volta che tutti i 12 episodi della stagione [saranno stati rilasciati], si dirà: 'Amico, sai cosa, abbiamo capito, siamo a posto. Non abbiamo bisogno di altro, abbiamo raggiunto l'obiettivo'. Ma finché non arriverà quel momento, apprezzerò questa curiosità oltre ciò che abbiamo realizzato finora".

Se la terza stagione racconterà la fine della storia che Ted Lasso si era proposta fin dall'inizio, ci si chiede perché Sudeikis non voglia dare una risposta diretta sul fatto che la serie terminerà. Una risposta potrebbe essere che, mentre la terza stagione di Ted Lasso concluderà la storia principale e porterà avanti il discorso che è stato impostato fin dall'inizio, Apple TV+, Sudeikis e tutte le persone coinvolte vorrebbero mantenere aperte le loro opzioni.

D'altronde anche l'autore Bill Lawrence aveva parlato di un Ted Lasso 4, e anche il co-autore Brendan Hunt aveva accennato alla possibilità di continuare.