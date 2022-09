Ted Lasso, ci sarà la stagione 4? Le parole di Jason Sudeikis dopo la vittoria agli Emmy

Uno degli show ad uscire maggiormente vincitore dall'ultima edizione degli Emmy Award è Ted Lasso, che per il secondo anno consecutivo si è aggiudicato diversi premi della tv americana, tra cui quello alla miglior serie comica. Nonostante i fan spingano per una quarta stagione, quella appena conclusa dovrebbe essere l'ultima.

Jason Sudeikis, protagonista e co-creatore dello show, ha risposto alla domanda di Variety:"Non lo so, dipende da più fattori del sottoscritto. La risposta allo show è stata travolgente. Abbiamo un gruppo straordinario di autori, un gruppo straordinario di attori, un gruppo straordinario di persone in produzione e post-produzione. Tutte queste cose sono dentro al calderone delle possibilità. Quindi non posso dire sì o no. So che questa parte dello show è ciò che dovrebbe essere [...]".

Sulla stagione 4, Sudeikis è franco:"Mi scuso per non avervi dato una risposta più diretta perché capisco sia utile per i titoli dei giornali". Ted Lasso ha vinto diversi Emmy all'ultima edizione, che si è svolta qualche giorno fa.

Al momento sembra improbabile la produzione della quarta stagione di Ted Lasso ma nulla è impossibile.



Certamente il successo dello show sarà difficile da replicare con eventuali stagioni future e forse anche per questo motivo la produzione ha pensato ad una chiusura dopo la stagione 3.

Ma nemmeno il cast di Ted Lasso è pronto a lasciare dopo l'ultimo ciclo di episodi. Vi terremo aggiornati sugli eventuali ulteriori sviluppi.