Ted Lasso o A Star is Born? Il duetto tra Jason Sudeikis e Hannah Waddingham è da brividi

Per Ted Lasso, i crossover sono all'ordine del giorno: dopo aver visto Jason Sudeikis diventare una Barbie, adesso è il turno di A Star is Born ma con protagonisti proprio il creatore e protagonista di Ted Lass e Hanna Waddingham.

Bradley Cooper e Lady Gaga chi?In occasione di Thundergong, un concerto di beneficienza annuale a sostegno della Steps of Faith Foundation , un'organizzazione no-profit che raccoglie fondi per gli amputati bisognosi, Sudeikis è salito sul palco intonando le note di Shallow, colonna sonora del film A Star is Born (Oscar come miglior canzone nel 2019).

A dividere il palco con Sudeikis c'era Will Forte, costar di Last Man on Earth ma non è stata sua la voce che ha sostituito Lady Gaga: a grande sorpresa, è salita sul palco Hanna Waddingham regalando agli spettatori un'incredibile esibizione! Malgrado Ted Lasso abbia concluso il suo arco narrativo con la terza stagione, è stato emozionando vedere di nuovo insieme Rebecca Welton e l'allenatore della AFC Richmond. I due attori hanno condiviso tre stagioni della serie di successo di Apple TV+ prima di salutarsi e salutare i fan affezionati.

Al momento sembrerebbe che non seguiremo per un po' le partite del Richmond: ma il sequel di Ted Lasso si farà?