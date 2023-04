Ted Lasso, Ted e Rebecca sono destinati al lieto fine?

Le storie di Ted Lasso e Rebecca Welton, rispettivamente allenatore e proprietaria dell' AFC Richmond, sono sempre state intrecciate. I due personaggi, nel corso delle stagioni, sono stati capaci di completarsi a vicenda in una delle amicizie platoniche uomo-donna più belle della storia recente della tv.

E se però nella terza stagione qualcosa cambiasse? La stagione, al momento, si trova al suo giro di boa con una 3x06 che vede la squadra in trasferta ad Amsterdam per una amichevole contro l'Ajax e lasciata libera per una serata di svago. Ogni personaggio raggiunge una propria epifania che si traduce per Rebecca in una necessità di ricercare leggerezza e per Ted in una improvvisa ispirazione riguardo uno sport, come il calcio, che non aveva mai capito prima. Le tante storie raccontate hanno reso il sesto episodio della terza stagione di Ted Lasso il più lungo della serie.

Fin dall'inizio di questi nuovi episodi vediamo Ted e Rebecca alle prese con due questioni opposte ma complementari. Se il primo sta cercando assimilare il proprio divorzio e risolvere il proprio problema con gli attacchi di panico prendendosi finalmente cura della sua salute mentale, la donna sembra aver superato questo step sentendo per la prima volta di aver bisogno di qualcuno e di creare una famiglia. Entrambi, stanno cercando per "ricominciare" qualcosa che l'altro possiede. Entrambi cercano di voltare pagina e trovare finalmente il proprio equilibrio dopo anni passati in punta di piedi con il rischio di cadere.

Ma potrebbe essere un risvolto positivo? Se da un lato potrebbe dare la possibilità a Ted e Rebecca di esplorare un nuovo lato del loro rapporto, allo stesso tempo porterebbe alla riduzione a semplice relazione romantica di uno dei legami di amicizia uomo-donna più belli visti in tv negli ultimi anni. Il supporto reciproco che mostrano l'uno verso l'altro e l'apertura che hanno al perdono ha reso la loro dinamica uno dei punti di forza di Ted Lasso che, fin dal primo secondo, ha posto particolare attenzione ai rapporti umani, all'amore e all'amicizia.

Qualche settimana fa il cast della serie è stato protagonista di un meeting avvenuto alla presenza del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'interprete di Roy Kent, Brett Goldstein ha raccontato l'esperienza avuta alla Casa Bianca e di come si sia sentito totalmente fuori dal proprio corpo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!