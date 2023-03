Ted Lasso, la terza stagione è già un successo su Rotten Tomatoes

Il mondo intero tifa Richmond, grazie a Ted Lasso: la serie Apple con Jason Sudeikis nei panni dell'allenatore di Premier League più inadeguato del mondo ci ha fatto innamorare sin dal primo episodio e, stando a quanto si legge in queste ore su Rotten Tomatoes, pare proprio che l'incantesimo non sia destinato a svanire a breve.

Mentre il trailer ufficiale della terza stagione di Ted Lasso ci mostra Jamie Tart e soci alle prese con le prime battute della nuova stagione, infatti, sul noto aggregatore di recensioni compaiono già i primi pareri dei critici che, come sempre accade in questi casi, hanno potuto dare uno sguardo in anteprima ai nuovi episodi.

Episodi che immaginiamo siano piaciuti un bel po' alla stampa specializzata, dal momento in cui questa terza stagione di Ted Lasso può vantare in questo momento un decisamente esaltante 94%: resta da vedere, chiaramente, se il parere dei fan incontrerà quello dei critici, ma visti i trascorsi dello show con Brett Goldstein ci riserviamo il diritto di nutrire un bel po' di ottimismo in tal senso.

E voi, cosa ne pensate? Avete già visto le prime due stagioni della serie o pensate di recuperarle? Vi trovate d'accordo con tutto quest'entusiasmo? Diteci la vostra nei commenti! Jason Sudeikis, intanto, ha già confermato che Ted Lasso finirà con la terza stagione.