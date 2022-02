Ted Lasso: l'uscita della terza stagione verrà posticipata al 2023?

Nel corso di una recente intervista concessa a TVLine, Brendan Hunt - co-creatore della serie Apple Ted Lasso - ha affermato che la terza stagione della serie con Jason Sudeikis protagonista potrebbe non arrivare in tempo per una distribuzione in streaming quest'anno, ma che probabilmente si dovrà aspettare il 2023 per il suo arrivo su Apple TV+.

Queste sono state le parole di Hunt, che ha provato a spiegare i motivi di un possibile rinvio di un anno dell'arrivo in streaming dello show: "Siamo in pre-produzione e le sceneggiature sono pronte, ma dobbiamo aspettare un determinato momento per poter girare le scene di calcio. Inizieremo un po’ più tardi rispetto alla Stagione 2. Quindi mi sorprenderei se uscisse nello stesso periodo delle altre. Ovviamente non spetta a me, quindi non lo so per certo, ma ho una vaga conoscenza dei limiti di quella dimensione che chiamiamo tempo, e ci sono poche possibilità che usciremo in quel periodo. Uscirà ma ci vorrà un po’ più di tempo e ci impegneremo per fare tutto nel modo giusto".

Come rivelato tempo fa da Hannah Waddingham, le riprese di Ted Lasso 3 partiranno il giorno di San Valentino: "Cominciamo il giorno di San Valentino, che è piuttosto carino. Ma penso perché Jason [Sudeikis] è del Saturday Night Live e Brendan [Hunt] che interpreta coach Beard, è di Second City, che è a Chicago... e perché Brett fa cabaret [...]" ha dichiarato l'attrice, spiegando che il metodo di lavoro di Sudeikis & co. è quello di cambiare le battute poco prima della ripresa per ottenere una reazione istintiva da parte dell'interprete.

Dopo l'accordo di Ted Lasso con la Premier League, Brendan Hunt, che vi lavora anche in qualità di produttore esecutivo, ha dichiarato: "L'abbiamo sempre vista come una situazione di tre stagioni. Abbiamo ancora in mente un arco narrativo di tre stagioni ma la cosa a cui non eravamo preparati era il modo in cui le persone avrebbero preso lo show" ha concluso, facendo intendere che lo show potrebbe continuare anche dopo la terza stagione.

Nel frattempo, Ed Sheeran sta scrivendo una canzone per la stagione 3!