Ted Lasso, dove vedere la serie con Jason Sudeikis e Juno Temple?

Ted Lasso va annoverata tra i fenomeni televisivi degli ultimi anni: partita nel 2020, la serie con Jason Sudeikis ha conosciuto un costante crescendo di popolarità che l'ha portata a diventare uno de prodotti per il piccolo schermo più apprezzati e premiati di questo nuovo decennio. Ma dove è possibile recuperarne gli episodi?

Nell'attesa dell'arrivo della terza stagione di Ted Lasso (che, come anticipato da Brett Goldstein, sarà anche quella conclusiva) è possibile trovare le prime due stagioni dello show su Apple TV+: trattandosi di una produzione Apple, inoltre, i nuovi episodi della serie sbarcheranno sul catalogo della piattaforma il prossimo 15 marzo.

Forte di un cast composto dai già citati Jason Sudeikis e Brett Goldstein, ma anche da Juno Temple, Hannah Waddingham e Brendan Hunt, Ted Lasso segue le vicende del personaggio che dà il titolo allo show, uno sconosciuto allenatore di football americano che da un momento all'altro viene ingaggiato, senza apparente motivo, come allenatore del Richmond, una squadra di Premier League.

Bastano pochi minuti, però, per venire a conoscenza delle reali intenzioni della proprietaria Rebecca Walton: fare di tutto per far fallire il Richmond, ovvero la cosa più cara al mondo al suo ex-marito fedifrago. E voi, pensate di dare una possibilità a Ted Lasso? Fatecelo sapere nei commenti! Per tutti gli altri, l'appuntamento è al 15 marzo!