Ted, numeri da record per la serie tv di Seth McFarlane

Dopo il trailer di Ted - La serie, è stato subito chiaro che lo show avrebbe raccontato gli anni dell'adolescenza del personaggio che Mark Wahlberg interpretava nei film di Seth MacFarlane, accompagnato come sempre dal suo inseparabile e vivo orsacchiotto di peluche. Ebbene, lo show ha fatto segnare numeri da record sul servizio streaming Peacock.

A quanto pare, questo periodo di prolungata assenza ha fatto bene al franchise: Ted, il rude e sboccato orsacchiotto di Seth MacFarlane, ha fatto il suo grande ritorno segnando il record di spettatori su Peacock.

La nuova serie prequel, interpretata da Max Burkholder nei panni di un giovane John Bennett e da MacFarlane che riprende il suo ruolo di Ted, è diventata il titolo originale più visto nella storia della piattaforma streaming della NBC nei primi tre giorni dopo la messa in onda di tutti e sette gli episodi giovedì. Non sono stati forniti numeri specifici, ma la serie è stata la più richiesta in assoluto su Peacock il sabato. Recentemente, Seth MacFarlane non ha escluso l'arrivo di una Stagione 2 di Ted.

Probabilmente, Ted ha beneficiato molto del fatto di essere arrivato sulla piattaforma giusto in tempo per il Super Wild Card Weekend della NFL. In vista della prima partita di playoff in esclusiva su Peacock tra i Miami Dolphins e i Kansas City Chiefs, l'esperto di business sportivo Joe Pompliano ha riferito che lo streamer è schizzato al primo posto dell'app store e ha registrato un volume di ricerche su Google più che doppio rispetto a qualsiasi altro momento da quando la piattaforma esiste.

La partita stessa è diventata l'evento più trasmesso nella storia degli Stati Uniti con 23 milioni di spettatori tra l'app, NFL+ e le stazioni locali della NBC. L'audience gonfiata ha quasi certamente portato maggiore attenzione all'arrivo di Ted e John durante il fine settimana.

Questo però non significa che Ted non abbia i suoi meriti. La serie comica di MacFarlane ha rivisitato la storia dell'amato orso tornando sugli schermi otto anni e mezzo dopo l'uscita del suo ultimo film, Ted 2, ed esplorando finalmente l'adolescenza di John con il suo amico di peluche al suo fianco.

Ambientato nel 1993, il film riprende dopo che i 15 minuti di celebrità di Ted si sono esauriti, facendolo tornare a casa per vivere con il suo migliore amico John e la sua famiglia. Ted, però, è tutt'altro che una buona influenza sul sedicenne, incoraggiandolo all'uso di droghe e sul sesso, ma i genitori di John sperano che mandarlo a scuola lo aiuti a rigare dritto. Sebbene l'orso sia altrettanto rozzo come nel film di MacFarlane del 2012, la sua amicizia con John è irremovibile anche quando le cose si fanno difficili per i due.