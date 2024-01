Ted, perché Mark Wahlberg non parteciperà alla serie? Parla Seth McFarlane

La serie tv che adatterà la narrazione dell’orso peluche Ted per il piccolo schermo non vedrà tra i protagonisti Mark Wahlberg, interprete dei lungometraggi che ci hanno presentato l’irriverente personaggio. Al suo posto, un attore che potrà permettere agli sceneggiatori di tornare indietro nel tempo e regalare ai fan un prequel degno del film.

Dopo aver ricordato tutto quello che ci sia da sapere su Ted, torniamo ad occuparci della serie tv sul peluche sui generis per spiegare quali siano le motivazioni dell’assenza dell’interprete dell’opera originale.

Seth MacFarlane ha discusso dell’argomento con TheWrap: “La ragione pratica sta nel calendario di lavoro di Mark Wahlberg. Sta sempre lavorando su un milione di film e quindi, fargli fare una serie tv che potenzialmente potrebbe prolungarsi per più di una stagione sarebbe difficile. Viste queste premesse non ci abbiamo messo troppo a pensare all’idea di un prequel”.

L’attore che prenderà il posto della stella di Hollywood sarà dunque Max Burkholder, che abbiamo già potuto scoprire nella film La Notte del Giudizio, e che interpreterà una versione sedicenne di John Bennett.

In questo senso, il californiano ha spiegato: “Mark Wahlberg ha fatto un incredibile lavoro in entrambi i film. All’inizio la cosa mi ha un po’ intimorito, ma mi è passata preso. È tutto nella sceneggiatura. Si tratta di una commedia che racconta delle relazioni con Ted, Blair e il resto della famiglia. È stato semplice tuffarmici dentro dopo i primi giorni. Ero dannatamente nervoso”.

MacFarlane ha fatto riferimento anche a degli easter egg che potrebbero rimandare ai film, ribandendo però il concetto che saranno solo un qualcosa in più, e che non rappresenteranno dei punti centrali della narrazione.

In attesa di poter vedere la serie televisiva e di capire se riuscirà a ripetere il successo dei film, vi lasciamo al trailer di Ted.