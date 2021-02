Ted Raimi: che fine ha fatto l'attore di Corilo nella serie di Xena?

Ted Raimi è un attore che deve tutta la sua fama soprattutto all'interpretazione di Corilo nella celebre serie TV Xena - Principessa Guerriera. L’attore, infatti, ha preso parte al cast dal 1996 fino al 2001 ed è comparso anche nella serie Hercules sempre nel ruolo di Corilo.

Ted Raimi è nato il 14 dicembre 1965 a Detroit e, se ve lo steste chiedendo, sì, è il fratello di Sam Raimi il regista di Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 con Tobey Maguire nel ruolo di protagonista. Proprio per questo motivo abbiamo potuto vedere Ted Raimi in queste produzioni nel ruolo di Hoffman.

La sua carriera come attore iniziò, però, nel 1974, quando prese parte al cortometraggio intitolato You Nazi Spy e il vero debutto avvenne nel 1981 quando interpretò Fake Shemp ne La Casa per poi ricomparire, sei anni dopo, nel sequel La Casa 2.

Gli anni '90 rappresentano per l'attore gli anni d'oro del successo. Nel 1990 ottiene una parte (non accreditata) in Cartoline dall’Inferno, il film tratto dal libro in cui Carrie Fisher racconta il suo rapporto con la madre. L’anno successivo appare in due episodi di Twin Peaks e in altri prodotti come Baywatch, Candyman – Terrore dietro lo specchio e Wishmaster – Il signore dei desideri. Si dovette attendere il 1996 per vederlo nel suo ruolo di spicco, ovvero Corilo in Xena: Principessa Guerriera e, poi, in Hercules.

Oltre a Spider-Man, Raimi è apparso anche in The Grudge e ha recitato insieme ad Adam Sandler in Reign Over Me, il film drammatico dedicato ai sopravvissuti dell'attentato dell’11 Settembre. Per tutti gli anni 2000 l’attore, che nel frattempo ha lavorato anche come sceneggiatore, ha dato priorità alla televisione apparendo in Supernatural e prestando la sua voce nella serie Code Monkeys. È apparso in Drag me to Hell e in Il Grande e Potente Oz, con James Franco. Sicuramente il ruolo più importante dopo Xena è stato quello in Ash vs. Evil Dead, che lo ha tenuto occupato per tutto il 2016.

Recentemente lo abbiamo visto nella serie Deadwax, dove ha interpretato il personaggio di Ian Ullman e ha lavorato, nel 2019, a due cortometraggi. Nel 2020 ha preso parte al film 18 1/2, dove interpreta il personaggio del generale Al Haig. Il film, però, deve ancora uscire.

