Ted, riprese ufficialmente finite per la serie di Seth McFarlane: l'annuncio su Instagram

Seth McFarlane sta per tornare con una serie su Ted e a quanto pare i lavori dello show con protagonista il "tenero" orsacchiotto sboccato e alcolizzato sono giunti al termine, come ci informa un post condiviso sui social dallo stesso regista.

Pur non avendo ancora molte informazioni in nostro possesso, sappiamo che la serie su Ted è un prequel dei film: "È un prequel che si svolge nel 1993 e abbraccia quell'epoca, si concentra sugli anni Novanta e traccia quella che è essenzialmente l'adolescenza di Ted, immagino", ha rivelato MacFarlane a Collider. "L'adolescenza di Ted e John. E, crescere in un sobborgo di Boston. Guarda, come qualcuno che è cresciuto in quella parte del paese, è una cosa divertente da provare e ricreare".

Lo show non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma essendo le riprese già ultimate, sembra chiaro che non si farà ancora attendere a lungo.

"Seth ha un superpotere nel creare progetti con un grande seguito e Ted è un brillante esempio della sua capacità di creare personaggi amati di cui non ne abbiamo mai abbastanza", ha detto in precedenza Susan Rovner, presidente di NBCUniversal Entertainment Content. "Siamo così fortunati a portare questo progetto agli spettatori di Peacock che avranno l'opportunità di vedere ancora una volta il loro orsacchiotto sboccato preferito".

Curiosi di vedere questo prequel su Ted? Ditecelo nei commenti.