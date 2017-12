Ted Sarandos parla del possibile futuro dei Defenders (e Punisher)

Quale sia il futuro dei Defenders (e di), con l'arrivo della nuova piattaforma digitale, ce lo stiamo chiedendo un po' tutti da tempo, ormai, e non potrebbe essere altrimenti.

Come ormai saprete, per il 2019 è previsto il lancio della piattaforma digitale della Walt Disney Pictures che si occuperà anche della produzione di serie tv originali ed esclusive, tra le quali una in live-action su Star Wars. Ma tra i serial in fase di sviluppo anche alcuni incentrati sui personaggi della Marvel.

La Disney ha annunciato che, entro il 2019, farà rimuovere tutti i propri titoli (film e serial) dal catalogo Netflix che, in questo modo, diventerebbe 'diretta concorrente', lasciando nel dubbio il destino di questi serial Marvel.

Intervistato a riguardo, Ted Sarandos di Netflix ha confermato che tali serie continueranno a restare nel catalogo (anche perché sono state co-prodotte da loro) e che la possibilità di continuare a sfornare stagioni su di loro c'è, anche se sembra che avranno bisogno dell'approvazione della stessa Disney. Se la Casa di Topolino vorrà, potrebbe addirittura terminare tali serie e reboottarle con nuovi attori sulla loro nuova piattaforma (o al cinema), oppure 'continuare' le loro avventure (con gli stessi attori) sul piccolo schermo. Quel che sembra chiaro è che Netflix non starà a guardare e, in caso tali serie approderanno sulla piattaforma Disney, sembra che Sarandos sia pronto a collaborare con altri studios (Sony?) per portare sul piccolo schermo altri personaggi della Casa delle Idee.