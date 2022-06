Ted - La serie, parla Seth MacFarlane: 'Sarà un prequel del film del 2012 e...'

Lo scorso anno veniva annunciato l'arrivo di una serie di Ted, e ora il regista del film Seth MacFarlane, che dà anche la voce all'iconico personaggio, ci dà qualche dettaglio di trama sullo show.

Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, MacFarlane ha rivelato che la serie verrà distribuita da Peacock, e che sarà un prequel del film che si svolge nel 1993. "È incentrato sul periodo poco dopo che Ted è stato in qualche modo rovinato, e ora vive fuori Boston con John e la sua famiglia, ed è costretto a farsi strada fino al liceo" ha detto MacFarlane. "Dunque sarà un pezzo della vita di Ted che si trova in mezzo tra ciò che avete visto nei titoli di apertura del film e nel montaggio di apertura, e dove lo troviamo con Mark Wahlberg che fa parte di quella storia che non abbiamo ancora raccontato. Alla fine dei conti è un'area piuttosto matura da cui attingere. Resta da vedere se le persone hanno ancora voglia di vedere Ted. È un tipo di commedia molto specifico, ma stiamo facendo in modo che sia quello che è".

Si tratta di parole che destano curiosità, ma da prendere in ogni caso ancora con le pinze. Infatti la star di Ted, Mark Wahlberg, non si è ancora davvero pronunciata su un eventuale ritorno, e l'unico del cast originale ad aver davvero preso l'impegno è proprio Seth MacFarlane. Non ci resta dunque che attendere altre news.