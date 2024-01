Ted, la serie prequel deve ringraziare Arcibaldo secondo una delle star

La serie prequel di Ted ha fatto il suo debutto ieri in streaming su Peacock e ha riportato sullo schermo lo sboccato orsacchiotto di peluche doppiato da Seth MacFarlane. Nel corso di una recente intervista, una delle star del cast del nuovo show ha svelato che per il suo personaggio si è ispirato dalla celebre serie comica Arcibaldo.

La star di Ted Scott Grimes ha dichiarato di essersi volutamente ispirato alle iconiche dinamiche familiari della televisione per creare la sua interpretazione di Matty Bennett nella serie prequel di Peacock. Il pubblico ha conosciuto per la prima volta i genitori di John Bennett nel franchise cinematografico di Seth MacFarlane nel 2012, con Alex Borstein nel ruolo di Helen e Ralph Garman in quello di Steve.

La nuova serie prequel ha reintrodotto i personaggi con nuovi nomi e interpreti - Matty e Susan interpretati rispettivamente da Scott Grimes e Alanna Ubach - con più tempo a disposizione sullo schermo per entrambi.

La dinamica tra i due ricorda le vecchie coppie delle sit-com televisive, come Arcibaldo, e l'attore Scott Grimes ha dichiarato che era proprio questa l'immagine che voleva ottenere quando si trattava di dare corpo al suo personaggio per la prima volta. Scoprite, poi, perché Mark Wahlberg non compare in Ted - La serie.

"Ricordo che Seth mi disse [di pensare a] 'Arcibaldo'. Di essere rumoroso e fastidioso ma anche reale", ha raccontato Grimes. "Mi indicava Carroll O'Connor e il modo in cui lo faceva. È impossibile fare quello che ha fatto quell'uomo. Ma è stato sicuramente qualcosa a cui abbiamo guardato".

Il momento clou per Matty arriva nel secondo episodio, intitolato "I miei due padri", quando confessa in modo inquietante di aver dato piacere a un cane di nome Scout durante il servizio in Vietnam - una scena che, secondo i colleghi di Grimes, è stata difficile da girare.

"Si avvicina e mi stringe il viso dopo avermi rivelato queste informazioni orribili e mi guarda così profondamente negli occhi", ha ricordato Max Burkholder, che interpreta John. "E probabilmente abbiamo dovuto fare 30 ciak".