Ted, la serie tv è un sequel o un prequel? Tutto quello che dovete sapere

Nei giorni scorsi abbiamo finalmente potuto vedere il trailer di Ted, la serie che avrà al centro lo sboccatissimo e scorrettissimo orsacchiotto creato da Seth MacFarlane che già protagonista di ben due lungometraggi, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Ma dove si colloca esattamente la nuova serie rispetto ai film? Ecco cosa sappiamo.

Con l'avvicinarsi della data di uscita dello show, prevista per gennaio 2024, Peacock ha diffuso un full trailer di Ted che ci ha offerto uno sguardo più ampio su ciò su cui si concentrerà la nuova serie limitata. Innanzitutto, il trailer conferma che lo stesso umorismo eccessivo e sguaiato dei film sarà presente nella serie, e che Ted è pronto a fare le sue solite buffonate, anche se in modo un po' meno cinico.

Essendo Ted stesso più giovane, crescerà e cambierà proprio come John quando diventerà adulto. Infatti, la serie sarà un prequel dei due film usciti al cinema. Sembra inoltre che la chimica tra l'orsacchiotto con la voce di MacFarlane e il suo nuovo co-protagonista Max Burkholder sia simile alla sinergia che aveva con Mark Wahlberg, che nei film interpretava John Bennett adulto.

Inizialmente era stato messo in sviluppo un terzo film di Ted, ma negli ultimi anni non c'erano stati ulteriori aggiornamenti in merito fino a quando, nel 2021, è stato annunciato che Seth MacFarlane aveva cambiato il progetto trasformandolo in una serie. I dettagli su Ted cominciarono ad arrivare in modo più costante e una serie di foto dietro le quinte nel novembre 2022 confermò che le riprese di Ted erano terminate.

Peacock ha sfruttato appieno il suo legame con i franchise della Universal Pictures, e questo sodalizio ha prodotto serie come The Continental: From the World of John Wick e Pitch Perfect: Bumper in Berlin, ovvero prodotti in grado di capitalizzare al meglio il successo delle saghe cinematografiche da cui provenivano.

A quasi 10 anni di distanza dalla sua ultima apparizione, l'orsacchiotto di Seth MacFarlane debutterà su Peacock l'11 gennaio 2024. Tutti e sette gli episodi dello show verranno diffusi in contemporanea, in linea con i numerosi prodotti originali di Peacock che sfruttano il binge-watching (alla maniera di Netflix per intenderci).