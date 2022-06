Ted, Seth MacFarlane sulla serie: 'Ecco quanto manca all'inizio delle riprese'

Ormai è passato circa un anno dall'annuncio della serie tratta da Ted, il film scritto e diretto da Seth MacFarlane (il mitico creatore de I Griffin) che aveva per protagonista uno sboccato orsacchiotto di peluche doppiato dallo stesso MacFarlane. Oggi il regista e sceneggiatore ci dà un aggiornamento sullo stato del progetto e su quando partirà.

Invitato alla Produced By Conference organizzata dal sindacato produttori, MacFarlane ha fornito un aggiornamento sui progressi della serie e ha lasciato intendere che le macchine da presa sono quasi pronte per iniziare a girare. Secondo The Wrap, MacFarlane ha dichiarato che il processo di scrittura è "abbastanza avanti" e che la produzione inizierà presto. Tuttavia, si è affrettato a sottolineare che, considerando il lavoro di effetti visivi necessario per portare in vita l'orsacchiotto di peluche, la post-produzione dello show sarà molto lunga.

"Puoi andare veloce quanto vuoi durante le riprese, ma sei comunque in balia dei sei, otto mesi, o del tempo che ci vuole per completare la CGI... Quindi, per molti versi, è quello che abbiamo appena vissuto con The Orville, [che] è stata un'enorme impresa dal punto di vista della post-produzione. La serie è andata in onda solo ora, e mi pare che abbiamo finito le riprese molto tempo fa".

A prescindere da quanto tempo ci vorrà per completare gli effetti visivi, la fiducia di MacFarlane nel fatto che la serie entrerà presto in produzione è un segnale promettente. Sebbene MacFarlane sia conosciuto soprattutto per show animati come I Griffin e American Dad, il suo recente successo con The Orville è la prova che è in grado di gestire anche produzioni live-action e con un uso massiccio di effetti visivi. Con un po' di fortuna, sarà in grado di sfruttare la sua esperienza in The Orville per Ted.

La terza stagione di The Orville ha esordito su Disney+ (negli USA su Hulu) il 2 giugno scorso e sta continuando la propria programmazione sulla piattaforma di proprietà Disney.