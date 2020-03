Teen Titans conferma l'esistenza di Supernatural all'interno del DC Universe

L'ultima serie dedicata ai Teen Titans e composta attualmente da 40 numeri sta regalando ai suoi lettori alcune chicche assolute e l'ultimo non ha fatto eccezioni, confermando l'esistenza del mondo di Supernatural all'interno del DC Universe.

L'ultimo numero di Teen Titans si apre infatti con il tentativo di ritrovare Djinn, che è probabilmente rimasto intrappolato in un letterale Purgatorio. Dover viaggiare in un posto così oscuro ha mandato in confusione i Titani e in particolare Jakeem Thunder. Quando questi chiede se qualcuno riesce a capire di cosa stanno parlando i Titani, William Wu/Roundhouse ricorda che "questa cosa sembra una roba da Sam e Dean".

Si tratta di un ovvio rimando alle avventure di Sam e Dean Winchester, che hanno spesso fatto andata e ritorno in varie versioni dell'inferno nel corso della serie Supernatural, che ricordiamo si chiuderà con la quindicesima stagione. Si tratta anche di una sorta di conferma che proprio Supernatural è una serie che fa parte del DC Universe. A dire il vero, questa è la seconda volta che si accenna all'esistenza della serie The CW all'interno di una property DC, in quanto sono già apparse delle foto da uno dei prossimi episodi di Legends of Tomorrow che mostrano l'iconica vettura dello show, Baby. Lo stesso showrunner di Legends of Tomorrow, Phil Klemmer, ha confermato che nell'episodio in questione, intitolato "Zari, Not Zari", vedrà i nostri eroi dei viaggi nel tempo interagire con la troupe di Supernatural.

Il set di Supernatural, come quello di quasi tutti gli show The CW (inclusa la maggior parte di quelli dell'Arrowverse) si trova a Vancouver, e quindi il mini-crossover non è poi così difficile da organizzare a livello logistico. Ma come spiega anche TV Line, pare che siano state le Leggende ad andare sul set di Supernatural, e non il contrario.