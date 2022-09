Teen Titans Go: l'art director rende omaggio alla carriera Zack Snyder con delle key art

La serie animata Teen Titans Go! ha esordito in Italia nel 2014, e da allora ha raccolto un ottimo successo. Lo show ha portato sui nostri schermi molti personaggi noti, tra i quali Zack Snyder, la cui carriera è ora stata celebrata con alcune key art pubblicate da Dan Hipp.

Per chi non lo conoscesse, Hipp è stato l'art director della serie animata della DC Comics e ha condiviso le sue opere ispirate allo Snyderverse sulla sua pagina Twitter. Nel primo disegno, che troverete in fondo all'articolo, vediamo il Superman di Henry Cavill, il Batman di Ben Affleck e la Wonder Woman di Gal Gadot che ripropongono una posa che abbiamo visto in Batman v. Superman. La seconda immagine, invece, ci mostra l'Aquaman di Jason Mamoa che esce dal mare con un delfino e una tartaruga. Il terzo omaggio è forse il più particolare, e mostra gli zombie del remake di Dawn of the Dead di Snyder e due gufi che si riferiscono suo film d'animazione Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole. L'ultimo disegno, invece, è un collage che mette insieme Leonida di 300 nello stile di Teen Titans Go!, la scena di combattimento sotto la pioggia di Batman v. Superman e infine lo zombie Alpha Queen di Army of the Dead.

Un omaggio sicuramente molto gradito dai fan del regista di Justice League. Tra l'altro, soltanto la settimana scorsa scoprivamo che una versione animata di Zack Snyder farà un cameo in Teen Titans GO!, e con questo omaggio di Hipp viene sottolineato ancora una volta che, nonostante le divergenze tra Snyder e la Warner Bros., il regista sarà sempre un punto di riferimento nel mondo DC.