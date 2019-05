Teen Titans GO!: svelato il nome del nuovo sesto titano

L'estate sta iniziando ed è tempo di cambiamenti anche per la serie animata Teen Titans GO!. Nell'episodio speciale del Memorial Day, la serie di Cartoon Network ha stupito i fan con la presentazione del nuovo titano, il sesto. Lo show è targato DC Comics e Warner Bros. Animation ed è in onda sullo stesso canale sia in Italia che negli USA.

L'episodio in questione, intitolato 'Forest Pirates', ha visto il team andare all'annuale Super Hero Summer Camp, dove metteranno in atto qualsiasi mezzo necessario a vincere la gara di canoa. Ciò ha portato ad un'intossicazione alimentare per tutto il gruppo, a parte Bumblebee, il sesto titano, intenzionato ad aiutare la squadra.

Nel corso dell'episodio Bumblebee ha cercato di supportare il gruppo in tutti i modi. E grazie al sabotaggio della barca di HIVE, Bumblebee ha permesso ai Titani di invece. Questo fatto ha convinto Robin sui requisiti di Bumblebee per far parte della squadra.



I fan avevano speculato per settimane sui possibili nomi che avrebbero potuto rappresentare il sesto titano. Ora non è chiaro quanto tempo Bumblebee rimarrà all'interno del team ma certamente il suo arrivo è un motivo valido per smuovere le acque della serie tv.

Teen Titans GO! è diventato anche un film nel 2018, ottenendo recensioni positive fin dalle prime anteprime.

Addirittura per molti fan e addetti ai lavori il film era un successo annunciato. La serie di Teen Titans GO! invece riprende diversi personaggi di Titans in salsa ironica.