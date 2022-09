Teen Titans Go: Zack Snyder fa un'apparizione nella serie animata!

Zack Snyder è noto a tutti per aver portato una versione di Justice League che ha tracciato una nuova epica nella mitologia della DC. Il regista con questo lavoro ha probabilmente chiuso del tutto i suoi rapporti con la Warner Bros., ma adesso è tornato ancora una volta: è infatti apparso in un recente episodio di Teen Titans GO!

Nell'episodio vediamo la visione di Zack Snyder dei Teen Titans, nella quale il regista vede la squadra affrontare Darkseid e gli eserciti di Apocalypse. Snyder sta raccontando ai Titans la sua visione di loro in un film che avrebbe presumibilmente diretto, ed è molto simile alla scena della lezione di storia che abbiamo potuto ammirare in Justice League. Si tratta di un momento abbastanza divertente che potrebbe far arrabbiare i fan più accaniti dello Snyderverse. Se siete curiosi di dare un'occhiata, troverete una clip in fondo all'articolo.

Intanto, nei fumetti, i Teen Titans hanno perso un membro fondamentale della loro squadra. Di certo non una novità, considerando le varie trasformazioni a cui il team è stato soggetto per anni. Questo cambiamento è avvenuto nel terzo volume della nuova serie a fumetti di Tim Sheridan e Rafa Sandoval.

E voi, cosa ne pensate dell'apparizione di Snyder? Fatecelo sapere nei commenti!