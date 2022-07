Teen Wolf: Allison è viva nel primo emozionante teaser trailer del film sequel

Il prossimo film di Teen Wolf si è presentato con il suo primo teaser trailer al San Diego Comic-Con 2022. Paramount+ riporterà lo Scott McCall di Tyler Posey e il suo Wolf Pack sullo schermo per una nuova avventura. Questo quattro anni dopo che la serie originale di MTV si è conclusa dopo 100 episodi distribuiti nel corso di sei stagioni.

Dopo che le riprese si sono concluse all'inizio di quest'anno, Paramount+ presenta il primo sguardo a Teen Wolf: The Movie al SDCC 2022. La clip, della durata di un minuto e mezzo, mostra molti personaggi amati in situazioni terribili, come ad esempio un'inquadratura di Derek che striscia a terra mentre è ferito.

Dal momento che il coinvolgimento di Reed era già stato confermato in precedenza, il ritorno di Allison in Teen Wolf: The Movie non dovrebbe sorprendere. Invece, ciò che inizialmente incuriosiva era il modo in cui sarebbe stata inserita nel progetto, considerando la morte del personaggio. Per capire il contesto, Allison è stata uccisa nella terza stagione di Teen Wolf dopo aver ricevuto una coltellata fatale da una spada Oni.

La morte del personaggio, tuttavia, non è stata dovuta a un conflitto dietro le quinte, bensì alla decisione della Reed di abbandonare Teen Wolf per dedicarsi ad altre attività. Poiché ha mantenuto un ottimo rapporto con tutti gli altri attori di Teen Wolf anche dopo la sua partenza, è stato relativamente facile convincerla a tornare per il film della Paramount+. Ora, il suo ritorno sarà uno dei misteri centrali della narrazione, se non il punto più importante della trama.

"Si vede la luna piena nei cieli di Beacon Hills, e con essa ha fatto la sua comparsa anche una terrificante minaccia. I lupi stanno di nuovo ululando, chiamando le Banshee, i Coyote Mannari, i Segugi Infernali, i Kitsune e ogni altro mutaforma notturno. Ma solo un Lupo Mannaro come Scott McCall, ormai non più adolescente ma ancora un Alpha può riunire nuovi alleati e fidati amici per combattere contro quello che potrebbe essere il più grande e pericoloso nemico finora" si legge nella sinossi ufficiale della pellicola.

