Teen Wolf, annunciato un film sequel per la serie di MTV

Nel 2011 debuttava su MTV Teen Wolf, una serie tv che cavalcava l'onda del successo di Twilight, The Vampire Diaries e True Blood, ma che è riuscita a crearsi un'eredità tutta sua. Eredità che adesso, a quattro anni dalla fine dello show, continuerà con un film sequel.

C'è per caso la luna piena stasera? Perché i lupi di Teen Wolf sono pronti a tornare.

Per la gioia dei fan, la serie tv di MTV ideata da Jeff Davis tornerà grazie a un overall deal tra Davis e Paramount+.

La piattaforma streaming ha infatti già affidato diversi progetti allo sceneggiatore (tra cui due nuove serie tv, l'adattamento del libro di Edo Van Belkom Wolf Pack e il live-action reboot di Æone Flux), produttore e regista, e tra questi figura anche un lungometraggio sequel di Teen Wolf, con trattative già in corso per riportare i membri del cast originale sullo schermo.

"Si vede la luna piena nei cieli di Beacon Hills, e con essa ha fatto la sua comparsa anche una terrificante minaccia. I lupi stanno di nuovo ululando, chiamando le Banshee, i Coyote Mannari, i Segugi Infernali, i Kitsune e ogni altro mutaforma notturno. Ma solo un Lupo Mannaro come Scott McCall, ormai non più adolescente ma ancora un Alpha può riunire nuovi alleati e fidati amici per combattere contro quello che potrebbe essere il più grande e pericoloso nemico finora" si legge nella sinossi ufficiale della pellicola.

Da tempo si discuteva di una possibile nuova stagione di Teen Wolf, e i fan non hanno fatto che chiedere a gran voce il ritorno in un qualche modo o forma dello show. Sembra dunque che i loro desideri siano stati esauditi.