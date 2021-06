Teen Wolf compie dieci anni, Tyler Posey: 'Sapevo che lo show sarebbe stato speciale'

Teen Wolf è andato in onda per sei stagioni su MTV dal 2011 al 2017 conquistando il cuore di milioni di persone, ebbene sono già trascorsi dieci anni da quanto il pilot è stato trasmesso per la prima volta cambiando per sempre le vite dei giovani interpreti tra cui quella di Tyler Posey che ha interpretato Scott McCall.

Intervistato da TvInsider l’attore ha parlato della sua esperienza nello show lasciandosi andare ai ricordi e spiegando che dopotutto, Teen Wolf ha superato la prova del tempo.



“Penso che il nostro show sia autentico. Per quanto quel genere e il tipo di atmosfera sia attraente, penso che ciò che il nostro show ha che gli altri non hanno è un cuore autentico. Non sono stato sugli altri set, ma so che la nostra era una famiglia. È stato fantastico che lo spettacolo sia durato così a lungo e abbiamo potuto costruire questo legame l'uno con l'altro” ha detto Posey.



“Inoltre, penso che Scott e Stiles (Dylan O'Brien) abbiano un ruolo importante perché io e lui siamo ancora migliori amici. Lui è l'amore della mia vita, e questo fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati durante le audizioni. Era come se fossimo destinati. La nostra amicizia è solo diventata più forte. Penso che abbia giocato un ruolo importante nel motivo per cui lo show è divertente da guardare perché quella relazione è la cosa più autentica. Lo paragono a Supernatural, perché anche quei ragazzi sono ottimi amici e la gente adora quello spettacolo” ha continuato spiegando i motivi per cui la serie è ancora oggi apprezzatissima.



E sul successo ottenuto da Teen Wolf, Posey ha raccontato: “Appena siamo stati scelti per lo spettacolo, ricordo che io e Dylan eravamo seduti nella sua macchina e lui ha detto: ‘Quanto tempo pensi che durerà questo spettacolo, realisticamente? Un paio di mesi?’ E io ho detto: ‘Non lo so, amico. Penso che potrebbe andare avanti fino ai nostri 25 anni’. In quel momento avevamo 18 anni, e quando lo spettacolo si è concluso avevamo 25 o 26 anni. Ho sentito che sarebbe stato un successo. Non è il più grande spettacolo del mondo, ma c'è una solida base di appassionati. Ho incontrato fan in tutto il mondo e tutti dicono di aver incontrato i loro migliori amici attraverso questo spettacolo. C'è qualcosa in questo spettacolo che è grande, potente e importante. Sapevo che sarebbe stato speciale”.



Proprio un anno fa il cast si è ritrovato in una reunion virtuale di Teen Wolf e riguardo ai suoi colleghi e ad una possibile nuova stagione Posey ha detto:

"È un grande cast, e tutti abbiamo fatto le nostre cose nel corso degli anni e abbiamo preso strade diverse, ma quando ci sentiamo è come se non fosse passato del tempo. Non so perché la gente voglia una settima stagione, perché lo spettacolo è finito! Quella trama è finita. Se giriamo una stagione 7, vorranno una stagione 8? Quindi, non capisco il fascino di una settima stagione. Ma penso che la gente voglia di più. La mia visione per lo spettacolo quando avevo 18 anni era che durasse cinque stagioni e che finissimo con un film. Ma se oggi facessimo qualcosa vorrei solo che fosse Teen Wolf, 10 anni dopo".



Il creatore di Teen Wolf ha siglato un nuovo accordo con Fox, per voi dovrebbe esserci una settima stagione di Teen Wolf? Fatecelo sapere nei commenti!